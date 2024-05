La Coordinadora de la Tercera Edad en Esquel, Asucena Sambueza, dialogó con Red43 y se refirió a los beneficios que recibiría este grupo etario en sus licencias de conducir.

En primer lugar, Sambueza contó: "Veníamos hablando con los adultos mayores. Siempre que estoy escuchándolos veíamos que tenían que renovar el carnet una vez por año, y los que no son adultos mayores una vez cada cinco años".

De esta manera, señaló que "el reclamo era que una vez por año se le cobraba el mismo valor que se le cobra a las personas que no son adultas mayores".

"Se lo plantee, y llama a Diego Austin y le dijo de empezar a analizar esta situación", indicó.

"Sería algo equitativo y no una bonificación, me parece que es algo justo", expresó Sambueza y aclaró: "Todos los requisitos van a seguir una vez por año. El municipio no cobra el valor total del carnet sino que se va a dividir por cinco años".



E.H