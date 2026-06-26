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26 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Salud sexual y reproductiva: charla abierta y testeos gratuitos en Lago Rosario

Con el objetivo de promover el cuidado integral desde una perspectiva de derechos humanos, se realizará una jornada de prevención con charla informativa y testeos gratuitos de VIH y sífilis.
Por Redacción Red43

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Bajo una perspectiva de derechos humanos, la actividad propone un espacio inclusivo, confidencial y libre de discriminación. La jornada es organizada en articulación con la Mesa de Diversidad e Identidad de Géneros de la Cordillera Chubutense, con el objetivo de garantizar el acceso a información científica y a servicios de diagnóstico oportuno para todos los vecinos.

 

El encuentro tendrá lugar el próximo 30 de junio a las 10:00 horas en el Centro Comunitario de Lago Rosario, estructurándose en dos pilares fundamentales. En primer lugar, se desarrollará una charla abierta pensada como un espacio de diálogo para compartir información, despejar dudas y reflexionar sobre la salud sexual y reproductiva, enfocándose especialmente en la autonomía y la toma de decisiones informadas de los asistentes. Asimismo, la jornada incluirá la realización de testeos gratuitos, rápidos y confidenciales de VIH y sífilis, contando con el debido asesoramiento profesional para cada persona durante el procedimiento.

 

Los organizadores subrayan que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano esencial. Por ello, entienden que el Estado y las organizaciones comunitarias tienen la responsabilidad de generar instancias de cercanía que fortalezcan la igualdad de oportunidades.

 

Esta convocatoria es una invitación abierta a la población de Lago Rosario para acercarse a un espacio seguro, donde la información se transforma en una herramienta clave para el ejercicio pleno de los derechos y el bienestar integral de la comunidad.

 

 

 

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