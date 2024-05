En una entrevista con Luis Novaresio al aire de LN+, el Gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, expresó su preocupación por la superficialidad de la agenda política en Argentina.

"Creo que la mayor complejidad primero es la incapacidad de la dirigencia de discutir lo importante, la agenda siempre es superficial, siempre quién se peleó con quién, quién insultó a quién y perdimos la capacidad de parar la pelota y ver qué está pasando verdaderamente en la calle", señaló Torres.

"La Argentina hoy está con respirador, no es que tenemos una Argentina muy diferente a lo que veníamos viviendo y lo preocupante justamente es que cada vez nos agrietamos más, cada vez estamos más pendientes de la pelea inconducente en muchos casos, en vez de lo importante que es resolverle los problemas a la ciudadanía. Gobernar en definitiva es resolverle los problemas a la gente".

Relación con el Gobierno Nacional

Torres también abordó su relación con el gobierno nacional, destacando que el vínculo debe ser institucional y no partidario. "El vínculo con el gobierno es institucional, como tiene que ser. Uno cuando le toca gobernar tiene que despojarse del ´ellos´ y ´nosotros´, porque tenés que gobernar para los que te votaron y para los que no te votaron", explicó.

El Gobernador indicó que mantiene buenas relaciones con varios funcionarios nacionales, como el Ministro del Interior y Santiago Caputo.

La necesidad de un liderazgo humilde

En un mensaje directo al Presidente Javier Milei, Torres instó a un cambio de enfoque hacia una Argentina productiva y a la construcción de alianzas, incluso con aquellos que piensan diferente. "Yo creo que hay que tener la humildad suficiente para mirar hacia Argentina productiva y no perder la oportunidad de entender que incluso quienes no pensamos igual en un montón de cosas podemos ser aliados. A mí me preocupa que hoy haya dos clases de dirigentes que tienen la centralidad de la agenda política. Una son los dirigentes que perdieron la capacidad de enamorar al electorado y su única construcción política pasa por querer que al gobierno nacional le vaya mal, y la otra, que es tan dañina como la carroña, es el alcahueterismo político de querer llegar a un cargo cebando mates, diciendo que todo está bien, aplaudiendo todo y perdiendo el espíritu crítico".

Torres subrayó la necesidad de unidad y de dejar atrás las divisiones, afirmando que los países que avanzan son aquellos que en algún momento deciden dejar de lado ciertos temas conflictivos para centrarse en el futuro. "Hoy la verdad que es muy poca la capacidad de entendimiento por parte, por lo menos, del Presidente, que le da más importancia a las diferencias que a las coincidencias. La Argentina necesita llamar a la unidad nacional pero desde una Argentina que mira el futuro".

O.P