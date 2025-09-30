13°
Martes 30 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

El Encuentro de Provincias Unidas busca imponer una mirada federal

La senadora nacional destacó el Encuentro de Provincias Unidas en Chubut y pidió un país más productivo, con empleo y obras concretas que acompañen el desarrollo regional.
Por Redacción Red43

Ana Clara Romero, senadora nacional, se refirió al Encuentro de Provincias Unidas en Chubut que reúne a todos los gobernadores que buscan imponer una mirada federal del país. 

 

El objetivo, según Romero, es: "Poder hacer, comunicar y pensar la Argentina desde las provincias hacia la capital y no al revés, que es lo que viene pasando y lo que venimos padeciendo". 

 

"Es un proyecto que tiene que ver con el progreso", aseguró la senadora. Y agregó: "Creemos en el equilibrio de las cuentas pero creemos que no puede solamente lograrse en base a reducciones o ajustes, sino que también tenemos que poner el ojo en la producción, en generar más y, sobre todo, generar y cuidar más el empleo que hoy es una preocupación de todos los argentinos". 

 

Respecto al presupuesto nacional para el 2026, Ana Clara comentó: "Lo que está en el presupuesto nacional tiene que ser asumido con fondos nacionales, el tema es que después realmente esos estén y bajen". En este sentido, remarcó que en los últimos 10 años las obras estaban presentes en el presupuesto pero no terminaban por realizarse: "Sobre todo obras que tienen que ver con la transmisión de energía, que son obras fundamentales para nuestro desarrollo productivo y energético. La pelea es porque estén". 

 

Finalmente, sobre el veto de los ATN sostuvo: "Nosotros estamos encolumnados atrás de los gobernadores, entendiendo que no puede todo limitarse a la restricción sino que las provincias necesitan fondos para la inversión". Y concluyó asegurando que no ha visto ningún gesto concreto de parte del gobierno nacional para con la provincia. 

 

 

R.G.

 

 

