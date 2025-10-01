15°
Comarca Andina, Argentina
01 de Octubre de 2025
01 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Adoquinarán el acceso al lago Epuyén

La Municipalidad de Epuyén firmó un convenio con Vialidad Provincial para reemplazar la cinta asfáltica deteriorada por adoquines en el acceso N15 al lago.
Escuchar esta nota

La Municipalidad de Epuyén anunció la firma de un convenio con Vialidad Provincial para llevar adelante el adoquinado del acceso N15, ruta al lago, en el sector conocido como Curva de Hube o Cauquenes.

 

El proyecto busca mejorar la infraestructura vial y fortalecer la conectividad, beneficiando a vecinos y a visitantes que transitan hacia la zona del lago, uno de los puntos turísticos más importantes de la Comarca Andina.

 

 

De acuerdo con lo informado, se procederá al retiro de la cinta asfáltica deteriorada que presenta múltiples daños y baches, para luego reemplazarla por adoquines. La mejora busca aportar mayor durabilidad, seguridad vial y mejor transitabilidad.

 

 

 

O.P.

 

