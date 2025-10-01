Adoquinarán el acceso al lago Epuyén

La Municipalidad de Epuyén anunció la firma de un convenio con Vialidad Provincial para llevar adelante el adoquinado del acceso N15, ruta al lago, en el sector conocido como Curva de Hube o Cauquenes.

El proyecto busca mejorar la infraestructura vial y fortalecer la conectividad, beneficiando a vecinos y a visitantes que transitan hacia la zona del lago, uno de los puntos turísticos más importantes de la Comarca Andina.

De acuerdo con lo informado, se procederá al retiro de la cinta asfáltica deteriorada que presenta múltiples daños y baches, para luego reemplazarla por adoquines. La mejora busca aportar mayor durabilidad, seguridad vial y mejor transitabilidad.

O.P.