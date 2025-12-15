13°
Fue a “mirar” el choque, robó un celular y volvió como si nada: Terminó detenido

El hombre aprovechó que uno de los conductores estaba alcoholizado, le robó el teléfono y regresó a la escena minutos después, donde fue identificado y detenido por la Policía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un insólito episodio ocurrió el sábado en el barrio San José de El Bolsón, donde un hombre fue detenido por efectivos de la Comisaría 12 luego de robar pertenencias a un conductor que había protagonizado un accidente de tránsito y se encontraba bajo los efectos del alcohol.

 

El accidente y el robo

 

El hecho se registró en la intersección de Costanera y Bartolomé, donde colisionaron una camioneta Peugeot 504 y un Fiat Punto.

 

De acuerdo con la información oficial, el conductor del Peugeot presentaba alcoholemia positiva, situación que fue aprovechada por un tercero que se acercó al vehículo siniestrado. Según se informó, el sospechoso sustrajo el teléfono celular del conductor e intentó apoderarse de otros elementos, y se retiró del lugar antes de la llegada de los efectivos.

 

 

El regreso al lugar y la detención

 

Mientras el personal policial realizaba las actuaciones de rigor por el siniestro vial, el hombre regresó a la escena del accidente. En ese momento fue identificado por los uniformados, quienes procedieron a requisarlo.

 

Durante la intervención, la Policía secuestró el teléfono celular que había sido robado y lo restituyó a su propietario, confirmando así la maniobra delictiva.

 

Secuestro del vehículo y actuaciones judiciales

 

Como parte del procedimiento, la camioneta Peugeot 504 fue secuestrada por el municipio, debido a la alcoholemia positiva de su conductor. En tanto, el autor del hurto quedó detenido y a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones correspondientes.

 

 

 

O.P.

 

