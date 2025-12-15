Conductor alcoholizado huyó de un control y chocó: Llevaba menores y marihuana

Un grave episodio de imprudencia vial y violencia ocurrió el domingo por la noche en El Bolsón, donde la Policía de Río Negro detuvo a un hombre que conducía en estado de ebriedad, se dio a la fuga de un control de seguridad vial, colisionó contra un poste de tendido eléctrico y trasladaba en la caja de la camioneta a dos menores de edad, junto a plantas de marihuana.

El hecho se registró alrededor de las 21 horas, y generó un amplio operativo policial en el barrio San José.

Huida del control y choque

Según la información oficial, el conductor de una camioneta Toyota evadió un puesto del Cuerpo de Seguridad Vial y se dio a la fuga. Minutos después, en su huida, terminó impactando contra un poste de tendido eléctrico.

Cuando los móviles arribaron al lugar, el sujeto se encontraba fuera de control, arrojando piedras contra vecinos y contra el personal policial, generando una situación de extrema tensión en el barrio.

Menores trasladados en la caja del vehículo

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que en la caja de la camioneta viajaban dos menores, de 4 y 13 años, quienes fueron inmediatamente resguardados y puestos a disposición de la Comisaría de la Familia, conforme a los protocolos de protección vigentes.

El traslado de menores en esas condiciones agravó la situación judicial del conductor.

Plantas de marihuana y causa federal

En la inspección del vehículo, la Policía también halló un recipiente plástico con tres plantas de cannabis sativa, que fueron secuestradas. A raíz de este hallazgo, se iniciaron actuaciones ante la Justicia Federal, al tratarse de una infracción a la ley de estupefacientes.

Alcoholemia positiva y violencia

El hombre fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además del choque, el conductor provocó daños en vehículos de vecinos, a los que también atacó arrojando piedras, por lo que se le inició una causa paralela por resistencia a la autoridad y daños.

Finalmente, el sujeto fue reducido y trasladado a dependencias policiales, donde quedó detenido, a disposición de la Justicia.

O.P.