Lunes 15 de Diciembre de 2025
15 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Vuelco sobre Ruta 40: Un auto con tres ocupantes terminó fuera de la calzada

El accidente ocurrió este domingo por la tarde, cuando un vehículo Chevrolet volcó con tres ocupantes a bordo.
Por Redacción Red43

Un accidente sin personas lesionadas se registró este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del puente de Villegas, en jurisdicción de El Bolsón. El hecho ocurrió pasadas las 14:30 horas y requirió la intervención de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, personal médico y Gendarmería Nacional.

 

El aviso y la intervención

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios, el alerta inicial fue recibido por parte de Gendarmería de Villegas, que daba cuenta del presunto vuelco de un camión. Sin embargo, al arribar al lugar, los equipos constataron que se trataba de un vehículo Chevrolet, que había volcado sobre su lateral derecho.

 

El rodado quedó detenido a varios metros de la cinta asfáltica, hacia la zona de la banquina, en dirección a San Carlos de Bariloche.

 

Tres personas involucradas y sin lesiones

 

En el vehículo viajaban tres personas: dos mujeres y un hombre, quienes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. De acuerdo a la información oficial, ninguno presentaba lesiones.

 

 

Los ocupantes fueron evaluados por personal médico en el lugar y posteriormente quedaron a resguardo en el puesto de Gendarmería, sin necesidad de ser trasladados a un centro de salud.

 

Tareas de seguridad y prevención

 

Como parte del protocolo, el personal de Bomberos realizó la desconexión de la batería del vehículo y llevó adelante una inspección preventiva para descartar pérdidas de combustible.

 

El cinturón de seguridad, fundamental

 

Desde Bomberos Voluntarios remarcaron un dato: los tres ocupantes circulaban con el cinturón de seguridad colocado, un factor determinante para que el siniestro no tuviera consecuencias graves.

 

 

 

O.P.

 

