Miércoles 01 de Octubre de 2025
01 de Octubre de 2025
Esquel: Miércoles de cielo cubierto y máxima de 11°C

El 1 de octubre será una jornada fresca. La temperatura mínima se registrará en 7°C y se esperan vientos que se intensificarán hacia el mediodía y la tarde.
El pronóstico para hoy, miércoles 1 de octubre, en Esquel, indica una jornada fresca con predominio de cielo cubierto y la presencia de vientos fuertes, especialmente hacia el mediodía y la tarde.

 

La temperatura máxima esperada será de 11 °C (a las 14:00 y 17:00 horas), mientras que la mínima se mantendrá en 7 °C durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El viento será fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar los 64 km/h cerca de las 14:00 horas, soplando predominantemente del sector Noroeste (NO).

T.B

 

