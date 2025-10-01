Esquel: Miércoles de cielo cubierto y máxima de 11°C

El pronóstico para hoy, miércoles 1 de octubre, en Esquel, indica una jornada fresca con predominio de cielo cubierto y la presencia de vientos fuertes, especialmente hacia el mediodía y la tarde.

La temperatura máxima esperada será de 11 °C (a las 14:00 y 17:00 horas), mientras que la mínima se mantendrá en 7 °C durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.



El viento será fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar los 64 km/h cerca de las 14:00 horas, soplando predominantemente del sector Noroeste (NO).



T.B