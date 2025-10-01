14°
Por Redacción Red43

Telsen vivió una jornada de divulgación científica con actividades para toda la familia

Fue en el marco de la Semana de la Cultura Científica 2025, con el objetivo de acercar el conocimiento científico a la comunidad y promover la divulgación en todo el territorio provincial.
La Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut impulsó una propuesta con charlas, talleres y recorridos en la localidad de Telsen para conmemorar la Semana de la Cultura Científica 2025. La actividad contó con el apoyo de la comuna local, el Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus) y el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC) del CCT CONICET-CENPAT.

 

La jornada se desarrolló en el Gimnasio Municipal y reunió a vecinos y vecinas de distintas edades, que participaron de una propuesta variada e interactiva pensada para despertar la curiosidad, compartir saberes y descubrir el vínculo entre la ciencia, la cultura y la vida cotidiana.

 

Las actividades comenzaron con la charla “Insectos, arañas y escorpiones: ¿amigables o peligrosos?”, que incluyó muestras biológicas y permitió conocer la diversidad de artrópodos de la región, además de brindar herramientas para saber cómo actuar frente a ellos.

 

Luego se llevó a cabo una caminata botánica por senderos cercanos, donde especialistas guiaron a los participantes en la identificación de especies nativas, compartiendo sus propiedades y usos, tanto desde el conocimiento científico como desde los saberes locales.

 

También se desarrolló la propuesta “La escena del crimen: descubriendo los secretos de los huesos”, que permitió conocer cómo los restos óseos aportan información clave en investigaciones científicas y en la reconstrucción de historias del pasado.

 

La jornada continuó con el taller “Postales arqueológicas: arte y paisajes rupestres en Chubut”, donde el público experimentó con pigmentos y técnicas utilizadas por los primeros pobladores patagónicos. Finalmente, hacia el mediodía, se ofreció el espacio “Tecnologías olvidadas: el arte de moldear las rocas y hacer herramientas”, que recreó cómo los cazadores-recolectores elaboraban instrumentos de piedra para su vida cotidiana.

 

La Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut agradeció especialmente a la comuna de Telsen, al Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus), al Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC) y al CCT CONICET-CENPAT por su colaboración en la organización y desarrollo de la propuesta.

 

Cabe destacar que hasta el sábado 4 de octubre habrá actividades en toda la provincia en el marco de la Semana de la Cultura Científica 2025.

 

