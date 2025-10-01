ANSES anunció aumento y bono de $70.000 para jubilaciones y pensiones mínimas

Según lo difundido por ANSES, la suma total para los jubilados y pensionados con haberes mínimos será de $396.298,38 (incluyendo el haber de $326.298,38 más el bono). Aquellos que cobren por encima del haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el mismo monto.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $331.038,70, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez serán de $298.408,87.

En cuanto a las asignaciones:

La AUH será de $117.252.

La AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $381.791.

La Asignación Familiar por Hijo será de $58.631 para el primer rango de ingresos.

Además, ANSES recordó que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

R.G.