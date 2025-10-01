14°
sociedad |
ANSES anunció aumento y bono de $70.000 para jubilaciones y pensiones mínimas

En octubre, los haberes jubilatorios, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 1,88% según la fórmula de movilidad. Además, quienes perciban la mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000.
Según lo difundido por ANSES, la suma total para los jubilados y pensionados con haberes mínimos será de $396.298,38 (incluyendo el haber de $326.298,38 más el bono). Aquellos que cobren por encima del haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el mismo monto.

 

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $331.038,70, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez serán de $298.408,87.

 

En cuanto a las asignaciones:

 

La AUH será de $117.252.

 

La AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $381.791.

 

La Asignación Familiar por Hijo será de $58.631 para el primer rango de ingresos.

 

Además, ANSES recordó que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

 

 

R.G.

 

