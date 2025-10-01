Trevelin rindió homenaje a los primeros carreros que unieron Chile y Argentina

En el marco de los festejos por la Independencia de Chile, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, junto a la comunidad de Residentes Chilenos, llevaron adelante un sentido reconocimiento a los primeros carreros que, con esfuerzo y perseverancia, trazaron los caminos de hermandad entre ambos países.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Héctor Ingram, acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Dra. Claudia Garitano, y Sergio Conejeros, en representación de los residentes chilenos. Durante el acto se entregaron certificados con un mensaje que resume el espíritu del homenaje: destacar el esfuerzo, la visión y la determinación de quienes abrían huellas entre la cordillera, mucho antes de que existieran caminos.

El reconocimiento fue recibido por familiares de los carreros que marcaron la historia de nuestra región:

Don Ramón San Martín

Don Ramón Sánchez

Don Mateo Ibáñez

Don Julio Conejeros Vallejos

Don Isidro Toro

Don Merardo Morales

Don Sixto Troncoso

Don Miguel Flores

Don Nasael Fuentealba

Don Antonio Albarado



Con este gesto, el Municipio y la comunidad reafirmaron la importancia de mantener viva la memoria de aquellos pioneros que, con su andar, fortalecieron la unión de pueblos y familias a ambos lados de la cordillera.