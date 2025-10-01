14°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 01 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
01 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin rindió homenaje a los primeros carreros que unieron Chile y Argentina

En el marco de los festejos por la Independencia de Chile, se recordó a quienes trazaron los caminos de hermandad entre ambos países.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de los festejos por la Independencia de Chile, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, junto a la comunidad de Residentes Chilenos, llevaron adelante un sentido reconocimiento a los primeros carreros que, con esfuerzo y perseverancia, trazaron los caminos de hermandad entre ambos países.

 

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Héctor Ingram, acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Dra. Claudia Garitano, y Sergio Conejeros, en representación de los residentes chilenos. Durante el acto se entregaron certificados con un mensaje que resume el espíritu del homenaje: destacar el esfuerzo, la visión y la determinación de quienes abrían huellas entre la cordillera, mucho antes de que existieran caminos.

 

El reconocimiento fue recibido por familiares de los carreros que marcaron la historia de nuestra región:

 

Don Ramón San Martín
Don Ramón Sánchez
Don Mateo Ibáñez
Don Julio Conejeros Vallejos
Don Isidro Toro
Don Merardo Morales
Don Sixto Troncoso
Don Miguel Flores
Don Nasael Fuentealba
Don Antonio Albarado

 


Con este gesto, el Municipio y la comunidad reafirmaron la importancia de mantener viva la memoria de aquellos pioneros que, con su andar, fortalecieron la unión de pueblos y familias a ambos lados de la cordillera.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Noemi Victoria Toulon
2
 Tensión en Comodoro: Una mujer ahorcó a su vecina por ayudar a un perro callejero
3
 Escuela Ex Normal: 80 años al servicio de la educación de Esquel
4
 Multas por irresponsabilidad: el procedimiento de Fauna Urbana ante perros sueltos en Esquel
5
 Anunciaron cortes de energía para el 1 y 2 de octubre: Qué zonas estarán afectadas y por qué
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -