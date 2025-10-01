Reconocimiento en la FIT: Trevelin recibe certificación por Gestión e Innovación Turística

Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), la secretaria de Turismo de Trevelin, Tec. Cintia Figueroa, recibió la certificación por la aplicación de la Directriz de Gestión e Innovación Turística. Esta herramienta, impulsada por la Subsecretaría de Turismo de la Nación, promueve la incorporación de criterios de calidad, sostenibilidad e innovación en la gestión local.

Este nuevo logro se enmarca en la política de calidad de gestión iniciada en 2019, constituyendo la segunda etapa luego de la participación en el programa Bases para la Gestión Turística Integral de Municipios Sostenibles. El reconocimiento reafirma una decisión política del intendente Héctor Ingram de apostar al desarrollo económico y social a través del fortalecimiento del agroturismo, implementada en primera instancia por el entonces secretario de Turismo Juan Manuel Peralta y que hoy continúa bajo la gestión de Cintia Figueroa. Este camino ha permitido consolidar el sistema económico local y generar recursos genuinos con creciente demanda de mano de obra.

La certificación se enmarca en el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), que establece pautas y recomendaciones para promover la planificación local sostenible, el uso responsable de los recursos, el fortalecimiento de la gestión y la consolidación del conocimiento del destino. Así, las Directrices dan continuidad al trabajo iniciado con la herramienta Bases, consolidando el compromiso de Trevelin con un turismo sustentado en la calidad, la accesibilidad, la responsabilidad ambiental y la justicia social.

El ingreso al programa supone un proceso participativo de diagnóstico, capacitación y mejora continua, orientado a fortalecer la planificación, la articulación público-privada y la implementación de políticas turísticas con enfoque sostenible. Esta distinción refleja el compromiso del municipio con la excelencia en la gestión y consolida a Trevelin como un destino innovador, accesible y comprometido con el desarrollo responsable del turismo.

En el mismo marco, Trevelin también fue distinguido con el Premio FED, que reconoce a los destinos que se destacan por su innovación, creatividad y buenas prácticas en la gestión turística. Este galardón refuerza el posicionamiento del municipio como referente en la región, comprometido con el desarrollo sustentable, la mejora continua y la puesta en valor de su identidad cultural y natural.



T.B