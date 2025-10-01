Cae en Perú “Pequeño J”, acusado de planear el triple femicidio narco en Florencio Varela

La Policía de la provincia de Buenos Aires confirmó este martes la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela. El joven, que tenía pedido de captura internacional, fue arrestado al sur de Lima en un operativo conjunto con la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú.

Según informaron fuentes del caso, Valverde Victoriano había ingresado ilegalmente a Perú desde Bolivia en un micro. Para despistar a las fuerzas de seguridad utilizaba tres celulares y cambiaba constantemente de chip. Incluso logró pasar por dos controles policiales antes de descender del ómnibus y esconderse en la cama trasera de un camión de pescado en la autopista Panamericana Sur. Allí fue interceptado, a la altura de la ciudad de Pucusana, a unos 70 kilómetros de Lima.

La captura se produjo poco después de que fuera detenido su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, con quien había pactado un encuentro en una plaza del distrito de Los Olivos. Ninguno de los dos llegó a la cita.

Con esta detención ya son nueve los apresados por el brutal asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Los primeros en caer fueron Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva, quienes se encuentran alojados en el penal de Melchor Romero. A ellos se sumaron Víctor Sotacuro Lázaro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez, quienes fueron indagados recientemente.

La investigación apunta a que las jóvenes fueron engañadas la noche del 19 de septiembre. Subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca creyendo que se dirigían a una fiesta en Flores, pero en realidad fueron llevadas a la escena de su muerte. Allí fueron torturadas, asesinadas y enterradas, en un hecho que incluso fue transmitido en vivo por redes sociales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, describió a “Pequeño J” como un criminal “sádico” y “terriblemente cruel”, que buscaba expandir su negocio de venta de tusi en zonas como Bajo Flores y Florencio Varela. Su caída en Perú marca un punto clave en una investigación que expone los vínculos entre bandas narco locales y redes criminales internacionales.

Durante su traslado a la Dirección Antidrogas de la PNP, el detenido negó los cargos y sostuvo que “me están echando la culpa, no matamos a nadie”. No obstante, los investigadores aseguran tener pruebas sólidas que lo señalan como el cerebro del triple femicidio. Ahora se espera su extradición a la Argentina.

R.G.