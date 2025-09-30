Imputaron por homicidio culposo agravado al padre del niño que murió en un vuelco en Madryn

El pasado lunes al mediodía se realizó en los Tribunales de Puerto Madryn la audiencia de control de detención por el accidente ocurrido durante la madrugada del domingo, en el que un niño de casi dos años perdió la vida.

El hecho sucedió en la rotonda de las calles Juan XXIII y Avenida del Trabajo, cuando un Renault Kangoo, volcó tras perder el control. En el vehículo viajaba su pequeño hijo, quien salió despedido y sufrió heridas graves. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció poco después de ingresar.

El fiscal de turno, Mauricio Baigorria, pidió la detención del joven y lo imputó por “homicidio culposo agravado por conducción imprudente bajo efectos de alcohol”, figura que prevé penas de tres a seis años de prisión y de seis a diez de inhabilitación para manejar.

En el hospital se presentó la madre del niño, quien señaló que el menor estaba al cuidado del padre por un régimen de visitas.

Las pericias viales confirmaron que el conductor tenía 1,98 gramos de alcohol en sangre, según informó el Ministerio Público Fiscal.

