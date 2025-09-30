13°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Puerto Madryn
30 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Imputaron por homicidio culposo agravado al padre del niño que murió en un vuelco en Madryn

El conductor, de 23 años, tenía 1,98 g/l de alcohol en sangre. Fue imputado por homicidio culposo agravado tras el accidente en el que falleció su hijo de un año. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado lunes al mediodía se realizó en los Tribunales de Puerto Madryn la audiencia de control de detención por el accidente ocurrido durante la madrugada del domingo, en el que un niño de casi dos años perdió la vida.

 

El hecho sucedió en la rotonda de las calles Juan XXIII y Avenida del Trabajo, cuando un Renault Kangoo, volcó tras perder el control. En el vehículo viajaba su pequeño hijo, quien salió despedido y sufrió heridas graves. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció poco después de ingresar.

 

El fiscal de turno, Mauricio Baigorria, pidió la detención del joven y lo imputó por “homicidio culposo agravado por conducción imprudente bajo efectos de alcohol”, figura que prevé penas de tres a seis años de prisión y de seis a diez de inhabilitación para manejar.

 

En el hospital se presentó la madre del niño, quien señaló que el menor estaba al cuidado del padre por un régimen de visitas.

 

Las pericias viales confirmaron que el conductor tenía 1,98 gramos de alcohol en sangre, según informó el Ministerio Público Fiscal.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Madrugada de fuego: Incendio arrasó con gran parte de una vivienda
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 Acusado de narco en EE.UU. se crió en Chubut y le transfirió 200 mil dólares a Espert en 2019
4
 Mataron a un joven en El Bolsón: Dos personas fueron detenidas por el homicidio
5
 Esquel, más conectada: confirman la obra vial en Ameghino, Ruta 632 y la 40
1
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
2
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
3
 El Gobierno provincial financiará la obra de ampliación del Gimnasio de Fontana de Trevelin
4
 Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel
5
 Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -