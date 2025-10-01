14°
Miércoles 01 de Octubre de 2025
Alerta por vientos en Chubut: ráfagas de hasta 120 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por fuertes vientos que afectarán a gran parte del territorio chubutense este miércoles 1 de octubre.
Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informaron que en las zonas bajo alerta amarilla se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

 

En tanto, las áreas incluidas en la alerta naranja estarán expuestas a ráfagas más intensas, que podrían alcanzar los 120 km/h, especialmente entre la mañana y la tarde.

 

Las localidades comprendidas en la advertencia son: Meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Gaiman, Meseta de Florentino Ameghino, Costa de Florentino Ameghino, Rawson y Meseta de Viedma.

 

Protección Ciudadana recordó a la población la importancia de tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Para consultas o emergencias, se encuentra disponible la línea gratuita 0800-666-2447.

 

 

R.G.

 

