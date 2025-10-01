Modificaron la fecha del Torneo “Sanmartinianito” de Fútbol Infantil

Al ser un fin de semana extralargo, es más cómodo trasladar delegaciones a José de San Martin y sobre todo por el regreso. Y el fútbol infantil será parte de la escenografía del lugar ya que desde el viernes 21 al domingo 23 de noviembre tendrá lugar en la histórica localidad del Departamento Tehuelche una nueva edición del Torneo “Sanmartinianito” de fútbol infantil.

Este es sin dudas el torneo de fútbol infantil más convocante y todos quieren ser parte del mismo.

Desde hace varios días muchos entrenadores ya estaban preguntando por las inscripciones para este torneo, que este año llega a su cuarta edición.

Tras analizar el almanaque y darse cuenta que en el mes de noviembre habrá un fin de semana extralargo, se decidió postergar por una semana este torneo de fútbol infantil que, en principio, se iba a llevar a cabo desde el viernes 14 al domingo 16 de noviembre.

Por ello, se jugará desde el viernes 21 al domingo 23 de noviembre.

Recordemos que este torneo convoca a muchos equipos de región patagónica, entre ellos la CAI de Comodoro Rivadavia, quienes fueron los grandes ganadores del año pasado.

La idea es superar ampliamente en equipo a lo realizado el año pasado donde se jugaron un total de 44 partidos, en su mayoría dentro del Gimnasio Municipal de José de San Martin y otros, la categoría más grande de varones, en una cancha al aire libre.

Hay que destacar, que se están haciendo las gestiones para que los Diputados Provinciales declaren a este torneo de “Interés Legislativo”, en tanto se gestiona además, ante las autoridades de Chubut Deportes, que esta entidad acompañe el desarrollo de este campeonato.

Recordemos que en la pasada edición tomaron parte de este torneo los equipos de Costanera Sur de José de San Martín, FC Paso de Indios, Chacarita de Gobernador Costa, Leonas de Rio Pico, Titanes de Gobernador Costa, Platense de José de San Martín, CAI de Comodoro Rivadavia, Escuela Municipal de Rio Pico, el Tanque de Tecka y el representativo de Aldea Apeleg.

LAS CATEGORÍAS

Las categorías para esta edición 2025 del Torneo “Sanmartinianito” de Futbol Infantil son las siguientes:

Categoría 2012-13 (jugarán al aire libre en fútbol 7); en tanto las categorías que jugarán dentro del gimnasio municipal en modalidad futbol 5 serán las que detallamos a continuación: categorías 2014 (pura), 2015-16, 2017-18 y 2019-20 en la rama masculina, además habrá dos categorías de nenas, quienes jugarán en las categorías 2011-12 y 2013-14.