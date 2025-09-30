Waiwen jugará dos amistosos ante Boca Juniors en Esquel

Voley de primera en Esquel. Ese sería el título adecuado para un momento que quedará en el recuerdo de todos. Porque el equipo chubutense de Waiwen, cuya sede está ubicada en Comodoro Rivadavia, jugará dos encuentros amistosos ante Boca Juniors cuyas fechas son el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre en el Gimnasio Municipal de Esquel.

Claro que no serán los únicos partidos que jugará ante el “Xeneize” porque están establecidos otros cuatro encuentros más, todos ellos en Comodoro Rivadavia.

Los dos primeros serán el sábado 4 y el domingo 5 en el Gimnasio Socios Fundadores de Gimnasia y Esgrima, luego vendrán a Esquel para los partidos nombrados, y terminar la gira de Boca por la provincia de Chubut con otros dos encuentros, en este caso en el Club Huergo el sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Sin duda que para Esquel será una gran fiesta, porque del aquel recordado equipo de Chubut Voley, conducido por Horacio Dileo, cuando se enfrentó en dos partidos a Banco Industrial de Azul, que no hay un encuentro de dos equipos profesionales de vóley en la cordillera.

Aquellos partidos se jugaron a fines del mes de octubre del 2006, en el marco del Centenario de nuestra ciudad.

El equipo de Waiwen está conducido por el cordobés Lisandro Luppo y para esta temporada sumaron como refuerzos a Nicolás Oldani, un central de 22 años, quien jugó en la última temporada de LVA con Tucumán de Gimnasia.

También sumó a Ignacio Segovia, armador de 25 años, quien jugó en la última temporada con Rotogal Boiro de la SuperLiga 2 de España.

También está en el equipo de Waiwen el chileno Kaj Bonacic, un punta receptor de 20 años, quien viene de jugar su última temporada con Club Murano, tricampeón del Voleibol chileno.

Además, se integró al equipo chubutense Bruno Wagner, otro punta receptor, de 26 años, quien jugó en la última temporada con Pafiakos, tricampeón del Voleibol de Chipre.