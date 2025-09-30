Corre por la vida: la lucha contra el cáncer se pone en movimiento

Esquel será sede regional de la Corrida de la Mujer ALEC, una actividad solidaria que forma parte del lanzamiento del Octubre Rosa, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama. El evento está organizado por la Asociación de Lucha Contra el Cáncer (ALEC) y la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel.



Hernán Maciel, subsecretario de Deportes, explicó que las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo jueves por la noche. “Este año no solo está dirigida a mujeres, sino también a hombres que quieran sumarse. Es un evento que se realiza en varios puntos del país y, en esta ocasión, Esquel será ciudad cabecera de la región”, apuntó el funcionario.



En tanto Daniela Chavero, integrante de la organización, explicó que la actividad contempla tres recorridos pensados para diferentes tipos de participantes. La modalidad de 8 kilómetros será para quienes practiquen running y deseen competir, también está la marcha nórdica de 5 kilómetros. También habrá un recorrido de 3 kilómetros pensado especialmente para caminantes, que podrán participar de forma libre y sin clasificación.

La largada y llegada serán en el Banco del Chubut, a partir de las 14:00 horas del próximo sábado. La acreditación se realizará el viernes 3 de octubre en el Hotel Tehuelche, desde las 16:00 hasta las 20:30 horas. Se recuerda que los corredores deberán presentar el deslinde de responsabilidad junto con el certificado de apto médico deportivo, mientras que los participantes de marcha nórdica y caminata solo deberán presentar el deslinde, el cual fue enviado por correo electrónico al momento de la inscripción.



Las inscripciones tienen un valor de 30.000 pesos para la modalidad competitiva de 8 kilómetros, y de 25.000 pesos para quienes realicen 5 o 3 kilómetros. Según los organizadores, se espera superar los 300 inscriptos, cifra que dejaría atrás las ediciones anteriores. Todo lo recaudado será destinado a ALEC.

Desde ALEC, su referente Lucy Huichulef explicó que “octubre es el mes rosa, y esta corrida es una de las tantas actividades que impulsamos para visibilizar la importancia de la prevención. Muchas personas aún no saben que los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama, aunque en menor porcentaje, por eso es clave que se sumen”.



ALEC trabaja activamente en campañas de concientización y colabora con el Servicio de Mastología del Hospital de Esquel. Además, una de sus metas actuales es recaudar fondos para la compra de un ecógrafo.

A diferencia de otras carreras, esta actividad no otorga premios en efectivo. En cambio, se entregarán medallas y regalos, priorizando el espíritu solidario. Los corredores recibirán dorsales para la clasificación, mientras que quienes realicen caminata o marcha nórdica participarán de manera recreativa y llegarán todos juntos, sin tiempos oficiales.



Las remeras oficiales también se entregarán en el momento de la acreditación. Además, quienes no puedan sumarse a la corrida en sí, pueden acercarse al punto de largada o llegada a acompañar, participar de las actividades complementarias o realizar una colaboración solidaria, por pequeña que sea.

“Desde comprar unas galletitas hasta caminar tres kilómetros, todo es bienvenido. Participar ya es ayudar”, concluyó Huichulef.

