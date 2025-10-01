Octubre se estrena con una máxima de 17°C

La Comarca Andina recibe octubre con un clima fresco en la mañana, temperaturas agradables en la tarde y un cielo que alternará entre nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 1 de octubre estará marcado por la ausencia de lluvias y la presencia de vientos del oeste, que soplarán con intensidad moderada a fuerte en algunos momentos del día.

Pronóstico del tiempo para hoy en la Comarca Andina

Mañana: cielo parcialmente nublado, temperatura mínima cercana a los 5 °C , con ráfagas de viento del oeste de hasta 50 km/h.

Tarde: mayormente nublado, máxima estimada en torno a los 17 °C , con ráfagas que podrían superar los 59 km/h .

Noche: cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura hacia los 10 °C y vientos más suaves, de entre 23 y 31 km/h.

Efemérides en el comienzo del mes

Además del arranque de octubre, este miércoles trae consigo varias conmemoraciones internacionales:

Día Internacional del Café , una de las bebidas más consumidas en el mundo.

Día Internacional de las Personas de Edad , que pone el foco en el envejecimiento poblacional.

Día Mundial del Vegetarianismo , promoviendo un estilo de vida saludable y sostenible.

También se recuerda el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera en Argentina , instaurado en 1937.

Y, como cada primer miércoles de octubre, se celebra el Día Internacional de Ir Andando al Colegio, fomentando hábitos saludables y sustentables.

O.P.