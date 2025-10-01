15°
Octubre se estrena con una máxima de 17°C

El primer día de octubre llega a la Comarca Andina sin lluvias, con mañana fresca, viento del oeste durante la tarde y una máxima prevista de 17°C bajo un cielo variable.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Comarca Andina recibe octubre con un clima fresco en la mañana, temperaturas agradables en la tarde y un cielo que alternará entre nubes y claros. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 1 de octubre estará marcado por la ausencia de lluvias y la presencia de vientos del oeste, que soplarán con intensidad moderada a fuerte en algunos momentos del día.

 

Pronóstico del tiempo para hoy en la Comarca Andina

 

  • Mañana: cielo parcialmente nublado, temperatura mínima cercana a los 5 °C, con ráfagas de viento del oeste de hasta 50 km/h.

     

  • Tarde: mayormente nublado, máxima estimada en torno a los 17 °C, con ráfagas que podrían superar los 59 km/h.

     

  • Noche: cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura hacia los 10 °C y vientos más suaves, de entre 23 y 31 km/h.

     

 

Efemérides en el comienzo del mes

 

Además del arranque de octubre, este miércoles trae consigo varias conmemoraciones internacionales:

 

  • Día Internacional del Café, una de las bebidas más consumidas en el mundo.

     

  • Día Internacional de las Personas de Edad, que pone el foco en el envejecimiento poblacional.

     

  • Día Mundial del Vegetarianismo, promoviendo un estilo de vida saludable y sostenible.

     

  • También se recuerda el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera en Argentina, instaurado en 1937.

     

  • Y, como cada primer miércoles de octubre, se celebra el Día Internacional de Ir Andando al Colegio, fomentando hábitos saludables y sustentables.

     

 

 

O.P.

 

