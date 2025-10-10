Macarena Ceballos, lista para representar a Argentina en el inicio de la Copa del Mundo de Natación FINA

El desafío de Ceballos comenzará en la ciudad de Carmel, donde la actividad deportiva se extenderá del 10 al 12 de octubre. Días después, se trasladará a Westmont para competir en la segunda escala de este certamen de élite, programada entre el 17 y el 19 del mismo mes.

Los seguidores en Argentina deberán tener en cuenta la diferencia horaria (una hora menos en EE. UU.). Las series eliminatorias se disputarán a las 10:00 AM hora local, lo que equivale a las 11:00 AM en Argentina. Por su parte, las finales, donde se definen los podios, están pautadas para las 6:00 PM hora local, es decir, a las 19:00 en nuestro país.

Esta edición de la Copa del Mundo se lleva a cabo en piletas de 25 metros (curso corto), también conocidas como semiolímpicas. Este formato es técnicamente demandante, ya que requiere que los nadadores realicen una mayor cantidad de virajes, poniendo a prueba su estrategia de carrera y su eficiencia bajo el agua. Ceballos buscará obtener grandes resultados en esta exigente apertura del circuito mundial.

