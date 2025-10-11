Noche de Jazz en La Casa del Piano: Swing, Bebop y Bossa Nova con cuarteto de la Comarca

La Casa del Piano se prepara para recibir una imperdible Noche de Jazz este sábado 11 de octubre a las 21:00 hs. La velada estará a cargo de un apasionado cuarteto oriundo de La Comarca andina, que promete una experiencia musical "única y envolvente".

La banda, reconocida por su versatilidad, ofrecerá un repertorio que abarca desde clásicos del jazz hasta temas modernos. Los asistentes podrán disfrutar de una mezcla de géneros como el Swing, Bebop, Bossa Nova y el Groove.

El cuarteto está integrado por:

Germán Leckie en guitarra.

Juan Salvador en bajo.

Adrián Pasalacqua en batería.

Sebastián Guenov en piano.

Invitados especiales de la escena local

Para esta presentación, el cuarteto contará con la presencia de músicos invitados de la escena local: Lucca en trompeta y David Turrisi en saxo. El objetivo es crear un ambiente "íntimo y sofisticado que invita a disfrutar".

Las entradas tienen un valor de $12.000 y se gestionan únicamente con reserva al número (280) 4400772. La Casa del Piano está ubicada en Conesa 1075.

