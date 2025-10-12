12 de octubre: una fecha para celebrar el respeto y la diversidad cultural

Cada 12 de octubre, la Argentina conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, o Día de la Raza, una jornada dedicada a revalorizar las distintas identidades y tradiciones que conforman el país.

La fecha, que antiguamente recordaba la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, fue resignificada para dejar atrás la idea de “la conquista” y dar paso a una reflexión sobre la convivencia, la inclusión y la valoración de la diversidad étnica y cultural.

Durante este día se desarrollan actividades educativas y culturales en todo el país, con el objetivo de fomentar la tolerancia, el respeto mutuo y la construcción de una identidad nacional plural.

R.G.