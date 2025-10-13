13°
Lunes 13 de Octubre de 2025
Maira Frias recorrió Esquel, Trevelin y la Comarca Andina

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza visitó varias localidades del interior de Chubut, dialogó con vecinos y destacó la transformación que impulsa Javier Milei. 
En el marco de su campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, Maira Frías, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, recorrió durante el fin de semana diversas localidades de la Comarca Andina, incluyendo Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Cholila y El Maitén.

 

Recibida por vecinos, comerciantes y simpatizantes, Frías destacó la importancia del contacto directo con la comunidad. “Estos encuentros nos dan la fuerza para seguir adelante”, afirmó a través de sus redes sociales.

 

Durante la visita, la candidata puso el foco en la transformación económica y política que impulsa el gobierno nacional. “Sabíamos que la casta iba a resistir, pero estamos del lado correcto de la historia", enfatizó.

 

Uno de los momentos más destacados fue su paso por el Campo de Tulipanes de Trevelin, donde resaltó que el turismo, la libertad y el trabajo son motores clave para el desarrollo de Chubut. También inauguró el nuevo local partidario en El Maitén, acompañado por vecinos y referentes locales, en un acto que marcó el cierre de su recorrida por la zona.

 

Frías concluyó reiterando la importancia del compromiso ciudadano: “Sabemos que la Argentina que heredamos, al borde de una hiperinflación, ya no es la misma: gracias al esfuerzo de cada argentino, estamos saliendo adelante. Y ese esfuerzo no vamos a permitir que se desperdicie. Vamos por el camino del futuro próspero de la mano del presidente Javier Milei". 

 

Con estas actividades, Maira Frías consolida su presencia en el territorio y refuerza su mensaje de cambio y transformación de cara a las elecciones del 26 de octubre.

 

 

R.G.

 

