Paso del Sapo: nuevas obras en la Escuela n°134

En un acto cargado de emoción y sentido comunitario, el Gobierno Provincial que conduce Ignacio “Nacho” Torres, inauguró este jueves una serie de obras y mejoras edilicias en la Escuela N° 134 de Paso del Sapo, las cuales fueron concretadas con el acompañamiento de la Fundación Ford y la articulación del Ministerio de Educación del Chubut.

Educación, compromiso y trabajo conjunto

Las intervenciones incluyeron la remodelación de espacios escolares, la renovación de los sanitarios del Nivel Secundario, la instalación de nuevos juegos en el patio de recreo, la sustitución de aleros y la pintura integral de techos. También se pusieron en funcionamiento dos invernáculos con perforación propia y bomba de agua solar, y se instalaron pizarras blancas en cada aula, con el propósito de favorecer ambientes de aprendizaje más cómodos, seguros y adaptados a las necesidades actuales.

La jornada contó con la presencia del ministro de Educación, José Luis Punta; el gerente general de Comunicación de Ford Argentina, Osvaldo Santi; integrantes de la Dirección General de Obras Escolares de la provincia; autoridades comunales y representantes de la Fundación Sí, junto a figuras invitadas como el actor Facundo Arana y la deportista Agustina Albertario.

Una historia de compromiso sostenido

Ford Argentina, a través de su programa de Escuelas Rurales, acompaña desde 1972 a la institución educativa de Paso del Sapo, cuando colaboró con la construcción del edificio que albergó a cientos de niños y niñas de la zona y alrededores. Hoy, más de medio siglo después, la empresa vuelve a la localidad para fortalecer ese compromiso con la educación rural chubutense.

Durante el acto, el director de la institución, David Nazer, destacó que “el pasado, el presente y el futuro se unen en estas historias de vida que marcarán un antes y un después en cada uno de nosotros. Quedará registrado en la memoria de toda la comunidad educativa este día histórico, cargado de emociones y de obras que perdurarán en el tiempo”.

Por su parte, Osvaldo Santi, en representación de Ford Argentina, señaló que “nos encanta estar acá acompañando a esta comunidad tan linda. La educación es la herramienta más potente para generar desarrollo genuino y sustentable, porque es en la escuela donde aprendemos, hacemos amigos y construimos recuerdos para toda la vida”.

Por su parte, el jefe comunal de Paso del Sapo, Víctor Candia, valoró el trabajo conjunto entre la comuna, la empresa y el Gobierno Provincial: “Se concretó algo muy importante para nuestra escuela, como la red de gas completamente nueva. En tiempos difíciles, este tipo de obras son posibles porque trabajamos todos juntos”, señaló. Y agregó: “Los recursos son escasos, pero el esfuerzo de todos —la escuela, la comuna, la provincia y las empresas— demuestra que se puede seguir creciendo si trabajamos unidos”.

“Trabajamos juntos por la educación”

El ministro José Luis Punta destacó la importancia de la articulación entre el Estado, las empresas y la comunidad: “Las escuelas son el corazón de cada localidad. Cuando empresas como Ford se comprometen con la educación, se fortalecen los lazos que nos permiten crecer como sociedad. Este trabajo conjunto demuestra que cuando se suman esfuerzos, los resultados siempre son buenas noticias”.

Asimismo, el titular de la cartera educativa expresó su reconocimiento a docentes, auxiliares y estudiantes: “La escuela es vida, movimiento y aprendizaje. Es lo que da sentido a nuestra tarea cotidiana y lo que dinamiza a cada comunidad. En Paso del Sapo, ese compromiso se ve reflejado en cada rincón de la Escuela 134”.

La celebración culminó con presentaciones artísticas, un recorrido por las nuevas instalaciones y un almuerzo compartido por toda la comunidad local.

Compromiso del Ministerio de Educación del Chubut

El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones educativas rurales y el acompañamiento a las comunidades que las sostienen. La articulación con el sector privado, las organizaciones sociales y los gobiernos locales constituye una herramienta fundamental para garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje en todo el territorio provincial.