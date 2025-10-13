13°
Lunes 13 de Octubre de 2025
El concejal Escalona criticó los acuerdos nacionales con el FMI y marcó la necesidad de atender a los reclamos locales

El concejal expresó su preocupación por temas locales frente a un panorama nacional e internacional adverso.
El concejal Martín Escalona se refirió a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y su impacto en la vida de los argentinos, en lo que refiere a recursos naturales, condiciones económicas y de trabajo.

 


Escalona se refirió al rol de los diputados en esas decisiones, haciendo énfasis en las privatizaciones de recursos estatales: “Hay países que necesitan una guerra para esto”, contrastó, respecto al pedido de soberanía en las decisiones.

 


A nivel local, el concejal puso en relieve y se hizo eco la necesidad reforzar los pedidos de calefacción y agua, entre otros reclamos puntuales de vecinos: “Que te lleguen todos los días dos o tres pedidos al teléfono, un vecino por día”, ejemplificó: “Enoja”.

 


El concejal concluyó su exposición en la Hora de Preferencia del Concejo Deliberante, realizada en el día de hoy lunes tras suspenderse por el feriado del Día de la Raza, marcando el apoyo al reclamo de institutos locales que ven peligrar su continuidad, con un llamado a que expongan la situación y hacer algo al respecto.

 


