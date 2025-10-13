Trevelin organiza un encuentro sobre clima, vegetación y prevención de incendios forestales

La localidad de Trevelin será sede de un encuentro dedicado a comprender cómo el clima y la vegetación influyen en los incendios forestales. La actividad se desarrollará el 16 de octubre de 2025, de 18 a 20 hs, con el objetivo de fortalecer la prevención y minimizar los riesgos asociados a estos eventos.

Durante el encuentro, se ofrecerán tres charlas que abordarán:

Las condiciones meteorológicas locales.

Las características de la vegetación de la zona.

Estrategias para reducir el riesgo de incendios y sus consecuencias.

El evento será un espacio para aprender, compartir experiencias y fomentar la conciencia comunitaria sobre la importancia de prevenir incendios forestales.

R.G.