Lunes 13 de Octubre de 2025
13 de Octubre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Juan Pablo Luque recorre Chubut con eje en la participación y el desarrollo regional

En el tramo final de la campaña, Luque recorre la provincia dialogando con vecinos y militantes, y propone un modelo con más justicia social, turismo sostenible y desarrollo para la región.
Por Redacción Red43

Juan Pablo Luque recorre la provincia de cara a las próximas elecciones "conversando con vecinos y vecinas" y compartiendo "nuestra propuesta y escuchando activamente." 
El candidato del Frente Unidos Podemos expresó que la campaña se desarrolla en toda la provincia, “encontrándonos entre chubutenses para compartir la esperanza de llegar al Congreso con diputados que voten por la gente".

 

 

 

En la Cordillera
En los últimos días Luque fue protagonista del tercer Encuentro de la Militancia Peronista Cordillerana que -con importante convocatoria- reunió a referentes, candidatos y militantes de toda la Comarca Andina.

 


También participó de la Expo Bovina, organizada por la Sociedad Rural de Esquel, y estuvo presente en Trevelin. En el Pueblo del Molino, desde el Campo de Tulipanes, se comprometió a "poner en valor estos lugares y generar herramientas para potenciar de verdad el turismo patagónico" una vez llegado al Congreso. 

 


Desde el Frente Unidos Podemos destacaron la vocación participativa y el compromiso de la militancia cordillerana. Según afirmaron, la región “será protagonista de la próxima victoria peronista”, consolidando un proyecto político que prioriza “la justicia social, la equidad territorial y la soberanía popular”.

 

 

 

E.B.W. 

 

