13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 politica Frente Vecinal EsquelConcejo Deliberante
13 de Octubre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Evangelina Chamorro presentó un proyecto para bonificar tasas municipales

La bonificación es para el pago de la tasa por servicios urbanos municipales, específicamente para eliminar el 8% adicional que se cobra por el convenio con la Cooperativa del 16 de octubre, según la concejal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La concejal Evangelina Chamorro del Bloque Frente Vecinal Esquel se refirió esta mañana en su hora de preferencia a la presentación de un proyecto de ordenanza para bonificar el pago de la tasa por servicios urbanos municipales. Según Chamorro, "hay una ratificación del convenio por el cobro de la tasa en la Cooperativa del 16 de octubre, pero resulta que, por este cobro, hay un 8% que debe pagar además el vecino, además de la tasa".

 

El proyecto busca otorgar la bonificación de ese 8% a los vecinos, ya que "el vecino puede elegir ir a pagar esta tasa por ventanilla municipal sin costo alguno". Chamorro destacó que "no existen elementos suficientes para entender de dónde surge ese cálculo del 8% cuando, a instancias de cualquier cobro, no debería pasar el 1%".

 

La concejal enfatizó que presentarán una lista de argumentos en la Comisión para fundamentar su posición y destacó la importancia de abordar la "situación de irregularidad que se plantea permanentemente". Con este proyecto, la concejal busca beneficiar a los vecinos eliminando un ítem que considera injusto.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 De la alegría más inmensa, a la tristeza más profunda
2
 La “rata vizcacha” reaparece en Chubut tras 15 años sin ser vista
3
 Explosión en un desarmadero ilegal deja a un joven internado en estado crítico
4
 Reforma laboral y tributaria: las medidas que Milei llevará al Congreso en diciembre
5
 Tradición y sabor en Gualjaina: se realizó el 8° Encuentro Gastronómico Ancestral
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
4
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
5
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -