Evangelina Chamorro presentó un proyecto para bonificar tasas municipales

La concejal Evangelina Chamorro del Bloque Frente Vecinal Esquel se refirió esta mañana en su hora de preferencia a la presentación de un proyecto de ordenanza para bonificar el pago de la tasa por servicios urbanos municipales. Según Chamorro, "hay una ratificación del convenio por el cobro de la tasa en la Cooperativa del 16 de octubre, pero resulta que, por este cobro, hay un 8% que debe pagar además el vecino, además de la tasa".

El proyecto busca otorgar la bonificación de ese 8% a los vecinos, ya que "el vecino puede elegir ir a pagar esta tasa por ventanilla municipal sin costo alguno". Chamorro destacó que "no existen elementos suficientes para entender de dónde surge ese cálculo del 8% cuando, a instancias de cualquier cobro, no debería pasar el 1%".

La concejal enfatizó que presentarán una lista de argumentos en la Comisión para fundamentar su posición y destacó la importancia de abordar la "situación de irregularidad que se plantea permanentemente". Con este proyecto, la concejal busca beneficiar a los vecinos eliminando un ítem que considera injusto.

E.B.W.