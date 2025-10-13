13°
Lunes 13 de Octubre de 2025
13 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

El gobierno del Chubut impulsa un nuevo frigorífico en Trevelin

La ministra de Producción de Chubut, Laura Mirantes, confirmó el acompañamiento del Gobierno provincial a un importante proyecto productivo en la localidad de Trevelin, enfocado en el desarrollo de la faena local.
En declaraciones realizadas en la Sociedad Rural, en el marco de la 48° Exposición Bovina, Mirantes detalló que se reunió con un grupo de jóvenes emprendedores que ya se encuentran trabajando en la iniciativa. "Los vamos a acompañar con un lote en Trevelin, en la zona más cercana a lo que es el acceso de la Ruta Nacional No 25", afirmó la funcionaria.

 

El proyecto en su primera etapa se centrará en el establecimiento de una faena porcina.

 


Además, la Ministra adelantó el potencial de crecimiento del proyecto, señalando que existe un lote contiguo: "Tenemos que ver la viabilidad y la factibilidad de ese proyecto para pasarlo después a faena de bovinos", concluyó, indicando el compromiso de su cartera con el fortalecimiento de la cadena de valor cárnica en la Comarca Andina. 

 

 

 

 

