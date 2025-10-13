El gobierno del Chubut impulsa un nuevo frigorífico en Trevelin

En declaraciones realizadas en la Sociedad Rural, en el marco de la 48° Exposición Bovina, Mirantes detalló que se reunió con un grupo de jóvenes emprendedores que ya se encuentran trabajando en la iniciativa. "Los vamos a acompañar con un lote en Trevelin, en la zona más cercana a lo que es el acceso de la Ruta Nacional No 25", afirmó la funcionaria.

El proyecto en su primera etapa se centrará en el establecimiento de una faena porcina.



Además, la Ministra adelantó el potencial de crecimiento del proyecto, señalando que existe un lote contiguo: "Tenemos que ver la viabilidad y la factibilidad de ese proyecto para pasarlo después a faena de bovinos", concluyó, indicando el compromiso de su cartera con el fortalecimiento de la cadena de valor cárnica en la Comarca Andina.

E.B.W.