Extienden moratoria de planos en acuerdo con Arquitectos e Ingenieros

La Municipalidad de Esquel extendió el plazo de la moratoria para la presentación espontánea de planos de obras no declaradas, una medida impulsada por el Ejecutivo Municipal con el acompañamiento de los colegios profesionales del sector.

La iniciativa, que había sido acordada en una reunión encabezada por el intendente Matías Taccetta, junto al secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa, y las representantes de los colegios de ingenieros, arquitectos y maestros mayores de obra, Fernanda Felices y Verónica Piazzale, fue elaborado y presentando como proyecto de ordenanza.

La moratoria establece un plazo especial desde el 1° de octubre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2026 para que los propietarios de construcciones sin declarar puedan regularizar su situación edilicia mediante la presentación de planos. Durante este período, los trámites se regirán por el Código de Edificación vigente y los aranceles establecidos en la Ordenanza Tarifaria, sin recargos adicionales.

Finalizado el plazo, quienes no accedan al beneficio deberán afrontar los recargos correspondientes. A partir del año 2027, los inmuebles que no cuenten con planos aprobados serán incorporados al Sistema de Administración Municipal (SAM) con un recargo del 30% en el impuesto inmobiliario, hasta tanto se concrete la regularización.

Asimismo, continúa vigente el convenio entre la Municipalidad de Esquel y la Escuela Politécnica, a través del cual los estudiantes próximos a recibirse como maestros mayores de obra podrán colaborar con aquellos vecinos que no cuenten con los recursos para contratar a un profesional, facilitando así el acceso al beneficio de la moratoria.



T.B