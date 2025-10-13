14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
13 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Turismo y cultura: El Festival Esquel Tango atrajo a 500 personas de todo el país

El evento, que tuvo tres jornadas vibrantes, contó con la presencia de artistas como Cuarteto Mulenga y la voz de Eliana Sosa. El Municipio agradeció a la organización por la propuesta cultural.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del Festival Esquel Tango, que tuvo tres noches de milonga, música y danza en la Asociación Española. El evento fue un verdadero éxito, con la participación de alrededor de 500 personas provenientes de distintos puntos de la Patagonia y del resto del país.

 

El festival contó con la presencia de destacados artistas de nivel nacional, como la orquesta Cuarteto Mulenga, Maximiliano Agüero, y la orquesta Siempre Tango junto a la voz de Eliana Sosa, quienes brindaron espectáculos de gran calidad que hicieron vibrar al público.

 

El cierre del domingo fue acompañado por el intendente Matías Taccetta, quien asistió a la última milonga y compartió la alegría de los organizadores y participantes.

 

Desde la organización del Festival Esquel Tango, expresaron su agradecimiento a la Municipalidad de Esquel por los aportes y el acompañamiento que permitieron la realización de este importante evento cultural, que ya está consolidado en el calendario local.

 

Asimismo, destacaron la presencia de visitantes provenientes de Buenos Aires, Córdoba, El Calafate, Ushuaia, Río Grande, Puerto San Julián, Las Heras, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Bariloche y El Bolsón, lo que demuestra el creciente interés que despierta el festival en toda la región.

 

El intendente Matías Taccetta valoró la realización de este tipo de iniciativas y expresó: “Desde el municipio acompañamos y apoyamos permanentemente a los eventos organizados por el sector privado, porque entendemos que no solo generan propuestas culturales para los vecinos, sino que también impulsan el turismo y la economía local. Este fin de semana vimos cómo más de 400 personas que llegaron a Esquel se alojaron en cabañas, hoteles y consumieron en nuestros comercios, lo que tiene un impacto muy positivo para toda la ciudad".

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 De la alegría más inmensa, a la tristeza más profunda
2
 Homicidio culposo para el conductor que atropelló al menor en Paso de Indios
3
 Atropello fatal en Ruta 25: el conductor quedó en libertad
4
 Nueva Casa de Té Galés abre sus puertas este lunes en Esquel
5
 Alta Base: 20 años con el güiro en la cabeza
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
4
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
5
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -