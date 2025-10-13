13°
Lunes 13 de Octubre de 2025
Chubut
13 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Ana Clara Romero celebró el Día de la Madre junto a más de 400 mujeres en Trelew

En una jornada colmada de emoción y energía, Romero subrayó la importancia de acompañar, escuchar y generar espacios donde las mujeres sean protagonistas del presente y del futuro de Chubut. 
Por Redacción Red43

Más de 400 mujeres se reunieron en la Escuela N°122 de Trelew para celebrar el Día de la Madre junto a la diputada nacional y candidata a renovar su banca, Ana Clara Romero.

 

El encuentro fue una verdadera fiesta de alegría, encuentro y reconocimiento al rol fundamental que cumplen las mujeres en la comunidad.

 

“Las madres son el corazón de cada familia, pero también el motor del cambio social que estamos impulsando. Su fuerza, su trabajo y su amor cotidiano son la base sobre la que se construye una provincia más justa y con más oportunidades”, expresó Romero.

 

Durante la tarde, compartió escenario con la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaini, en un evento que combinó momentos de homenaje, música en vivo, sorteos y un cálido clima de comunidad.

 

Romero agradeció el acompañamiento y la participación de cada una de las presentes, destacando que “cuando las mujeres se encuentran y se organizan, nada las detiene”.

 

Con ese espíritu, cerró el encuentro reafirmando su compromiso con seguir impulsando políticas que fortalezcan la autonomía, el trabajo y la participación activa de las mujeres en toda la provincia.

 

 

R.G.

 

