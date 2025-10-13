Cerro Centinela: FAO y CIEFAP firmaron una Carta de Acuerdo para la formulación del Plan Integral Comunitario

FAO y CIEFAP firmaron una Carta de Acuerdo para la formulación del Plan Integral Comunitario

La iniciativa fortalecerá el trabajo conjunto entre FAO, las autoridades provinciales de Chubut y el CIEFAP, en el marco del Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de la Argentina.



El Parque Científico Tecnológico Agroforestal del CIEFAP fue el escenario del acto de firma de la Carta de Acuerdo suscripta entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), destinada a brindar asistencia técnica en la formulación del Plan Integral Comunitario: “Provisión de agua para la preservación del bosque nativo – Comunidad Mapuche Tehuelche Cerro Centinela (Chubut)”.



El encuentro marcó el inicio de las actividades de este nuevo plan, en un acto de carácter simbólico y estratégico que reafirma el compromiso conjunto entre FAO, las autoridades de aplicación de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos en las provincias patagónicas y el CIEFAP, en su rol de entidad técnica formuladora (ETF). Esta acción se enmarca en el Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de la Argentina, que busca consolidar políticas y mecanismos de manejo sustentable de los bosques nativos en todo el país.



Durante la actividad, el Dr. Guillermo Defossé, secretario de Ciencia y Tecnología del Chubut y presidente del Consejo Directivo de CIEFAP, agradeció la confianza depositada en la institución por parte de la provincia y destacó el trabajo conjunto que se sostiene desde hace años entre el CIEFAP, la Secretaría de Bosques de Chubut y diversos actores del territorio. Valoró, además, el compromiso de los equipos técnicos que participan en la ejecución de los proyectos vinculados a la conservación y uso sustentable del bosque nativo y comunidades que lo habitan.



El secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la articulación entre los distintos niveles del Estado, los organismos internacionales y las comunidades locales, con el propósito de implementar políticas públicas que contribuyan a la preservación del bosque nativo y al desarrollo sostenible de las comunidades rurales.



Por su parte, Nicolás Bronstein, coordinador del componente de Planes Integrales Comunitarios (PIC), subrayó la capacidad técnica de los equipos y de la ETF, que han permitido alcanzar esta instancia inicial de acuerdos con las comunidades para la formulación de los Planes Integrales Comunitarios en la Patagonia, particularmente en Cerro Centinela (Chubut), Nahuelpan y Saturnino (Río Negro).



Asimismo, Nadia Griffiths, coordinadora de la Unidad de Extensión Regional UR 7 de la Dirección de Bosques de Nación, destacó la calidad técnica y profesional del CIEFAP y de todos los equipos que hacen posible que las actividades en territorio se concreten, permitiendo dar respuestas concretas en cada región donde se implementan los proyectos.

Del acto también participaron la directora ejecutiva interina de CIEFAP, ing. Claudia Zapata; integrantes del equipo técnico del CIEFAP; funcionarias y funcionarios provinciales; investigadoras e investigadores del Centro; y Cecilia Thomas y Cielo Gómez Taffarel, integrantes del equipo de la Coordinación PIC – FAO en Patagonia.



La firma de esta Carta de Acuerdo representa un paso significativo en la implementación de los Planes Integrales Comunitarios, un instrumento clave para el manejo sustentable de los bosques nativos y para el fortalecimiento del trabajo participativo entre las comunidades y las instituciones que acompañan su desarrollo.

