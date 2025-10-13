¿Por qué se celebra hoy el Día del Psicólogo?

El origen de esta fecha en el calendario refiere al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, llevado a cabo en la provincia de Córdoba entre el 11 y el 13 de octubre de 1974. La Confederación de Psicólogos de la República Argentina (Copra) fue la encargada de organizar estas jornadas, con el objetivo de debatir acerca de diferentes problemáticas, dudas e intereses.

Una de las principales ideas que se abordaron fue diferenciar la identidad profesional entre los psicólogos y médicos. Es así, que se declaró el 13 de octubre como el Día del Psicólogo, con el fin de brindar mayor reconocimiento a esta profesión.

Esta ciencia resulta imprescindible para entender el pensamiento y comportamiento humano.

A través de la observación y el análisis explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia.

La importancia de esta ciencia ha ido abarcando cada vez más espacios. Si bien su área más conocida es la terapia individual, en la actualidad muchos ámbitos han incluido profesionales de la psicología para sus trabajos, como por ejemplo los deportes, medios de comunicación, establecimientos educativos y de distintas áreas de empleo.