13°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
13 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut impulsa mesas de trabajo permanentes con el sector productivo

La ministra de Producción valoró el diálogo con los productores y confirmó la continuidad de las mesas de trabajo, tras abordar junto al Gobierno provincial las problemáticas planteadas durante la 48ª Exposición Bovina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el acto inaugural de la 48ª Exposición Bovina, la ministra de Producción, Laura Mirantes, dialogó con la prensa sobre el acompañamiento del Gobierno provincial al sector ganadero. 

 

"Si realmente entramos al baúl de los recuerdos, vamos a ver que hay una trayectoria en la línea del tiempo que habla de estas mismas problemáticas y es como que se va agravando la situación", comentó respecto a lo mencionado por Knollseisen en su discurso.

 

Y prosiguió: "Lo bueno y lo positivo de todo esto es que ayer pudimos tener una mesa de trabajo, desarrollando estos puntos que dio a conocer el presidente. Ayer ya pudimos abordar la problemática que él anunció públicamente, ya le habíamos dado una respuesta". 

 

Mirantes además aseguró que la realización de estas mesas de trabajo deben ser más continuas por lo cual ya se estipuló una fecha para un nuevo encuentro. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 De la alegría más inmensa, a la tristeza más profunda
2
 La “rata vizcacha” reaparece en Chubut tras 15 años sin ser vista
3
 Explosión en un desarmadero ilegal deja a un joven internado en estado crítico
4
 Reforma laboral y tributaria: las medidas que Milei llevará al Congreso en diciembre
5
 Tradición y sabor en Gualjaina: se realizó el 8° Encuentro Gastronómico Ancestral
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
4
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
5
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -