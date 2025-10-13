Chubut impulsa mesas de trabajo permanentes con el sector productivo

En el acto inaugural de la 48ª Exposición Bovina, la ministra de Producción, Laura Mirantes, dialogó con la prensa sobre el acompañamiento del Gobierno provincial al sector ganadero.

"Si realmente entramos al baúl de los recuerdos, vamos a ver que hay una trayectoria en la línea del tiempo que habla de estas mismas problemáticas y es como que se va agravando la situación", comentó respecto a lo mencionado por Knollseisen en su discurso.

Y prosiguió: "Lo bueno y lo positivo de todo esto es que ayer pudimos tener una mesa de trabajo, desarrollando estos puntos que dio a conocer el presidente. Ayer ya pudimos abordar la problemática que él anunció públicamente, ya le habíamos dado una respuesta".

Mirantes además aseguró que la realización de estas mesas de trabajo deben ser más continuas por lo cual ya se estipuló una fecha para un nuevo encuentro.

R.G.