Trevelin inauguró la Plazoleta “Carreros de Futaleufú”

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Municipio de Trevelin inauguró este domingo 12 de octubre la Plazoleta “Carreros de Futaleufú”, un espacio público que rinde homenaje a los antiguos carreros chilenos que, entre las décadas de 1890 y 1940, unieron Trevelin y Futaleufú. Estos pioneros establecieron los primeros senderos para el intercambio de mercancías —como maderas y tejuelas por alimentos y herramientas, entre otros productos—, contribuyendo así a forjar los fuertes vínculos sociales y familiares que hoy continúan uniendo a ambas localidades.

El acto, realizado en la intersección de Av. San Martín y Dr. Castro, fue presidido por el intendente Héctor Ricardo Ingram, acompañado por Sergio Conejeros, reconocido residente chileno en Trevelin e impulsor de la iniciativa para homenajear a los carreros. También participaron el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; los concejales Diana Sbil y Facundo País; el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera; el director de Gobierno, Marcelo Sosa; la coordinadora de Comunicación y Protocolo, Silvana Ríos Jacobsen; y el director de FM Del Valle, Matías Álvarez.

Asimismo, asistieron familiares de los primeros carreros de Futaleufú, descendientes directos de quienes, con sus carros y su esfuerzo, abrieron caminos y sembraron lazos de hermandad entre ambos lados de la cordillera.

El acto contó además con la presencia de representantes de las comunidades de Residentes Chilenos de Trevelin y Esquel, y de Residentes Bolivianos, destacándose la portación de la bandera Wiphala, símbolo del respeto a la diversidad cultural que caracteriza a la región.

Acompañaron también representantes de diversas instituciones locales: Jorge Thomas por la Asociación Galesa “16 de Octubre”; Lorena Jones por el Rotary Club Trevelin; Vicente Antieco por la Comunidad Mapuche Tehuelche; Mónica Eberbach por los Bomberos Voluntarios de Trevelin; y Roxana Velázquez por la Cámara de Prestadores Turísticos, quienes se sumaron a este significativo acto comunitario.

En su mensaje, el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera, destacó que “Trevelin cuenta con una gestión de Gobierno que trabaja, apoya y promueve la visibilización de la diversidad cultural que nos caracteriza. Este homenaje es también una forma de reconocer a quienes, con su esfuerzo cotidiano, construyen identidad, memoria y comunidad”.

Por su parte, Sergio Conejeros agradeció “a todas y cada una de las personas que fueron parte de esta iniciativa”, y compartió una reflexión cargada de emoción: “Los sueños se cumplen. Yo soy hijo y nieto de carreros, y siempre soñé con ver esta plazoleta hecha realidad. Hoy, al verla concretada, siento que el corazón se me llena de orgullo”.

El cierre del acto estuvo a cargo de las presentaciones artísticas del grupo de danzas Huepil, dirigido por Natalia Maripán, y del dúo Aires Chilenos, integrado por Luana y Pedro, quienes ofrecieron un vibrante homenaje a la identidad chilena con su interpretación de cueca tradicional.

La inauguración de la Plazoleta “Carreros de Futaleufú” se inscribe en el compromiso del Municipio de preservar la memoria, fortalecer la identidad local y promover el respeto por la diversidad cultural, reafirmando a Trevelin como un pueblo que celebra su historia compartida y construye su futuro en diálogo.

R.G.