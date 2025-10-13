16°
Lunes 13 de Octubre de 2025
13 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¿Cómo empieza la semana? El clima de este lunes trae algunos cambios

Después de un fin de semana largo que dejó postales soleadas y aire primaveral, el lunes llega con un cielo más variable y chances de lluvias aisladas en distintos puntos de la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 13 de octubre las primeras horas del día se presentan cubiertas, con temperaturas cercanas a los 8 °C y viento calmo del noroeste.

 

Mañana y tarde: inestabilidad y viento del oeste

 

Durante la mañana y la tarde, podrían registrarse lloviznas o lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40 %.
Las ráfagas del sudoeste y oeste se harán sentir con velocidades entre 32 y 41 km/h, y picos de hasta 50 km/h, generando una sensación más fresca pese a que la máxima rondará los 11 °C a 15 °C según la zona.

 

Noche despejada y descenso de temperatura

 

Hacia la noche, el cielo tenderá a parcialmente nublado o despejado, sin lluvias previstas y con un descenso térmico hasta los 4 °C – 6 °C.

 

 

El viento disminuirá su intensidad, soplando del oeste y noroeste entre 13 y 22 km/h, dejando un cierre más tranquilo para este inicio de semana.

 

Lo que dejó el fin de semana largo

 

Tras un viernes inestable y con lluvias intermitentes, el tiempo mejoró el sábado y domingo, ofreciendo dos días ideales para disfrutar al aire libre. Esa pausa de sol y cielo despejado marcó el cierre perfecto de un feriado que muchos aprovecharon para recorrer los caminos de la Comarca.

 

Efemérides del 13 de octubre

 

Además, este lunes se conmemoran fechas importantes:

 

  • Día del Psicólogo en Argentina, recordando el primer encuentro nacional de profesionales realizado en 1974.

     

  • Día Mundial de la Trombosis, para concientizar sobre una de las enfermedades más comunes y menos visibles.

     

  • Y el “No Bra Day”, una jornada internacional de concientización sobre el cáncer de mama y la reconstrucción mamaria, invitando a promover la detección temprana.

     

 

O.P.

 

