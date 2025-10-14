13°
13°
Esquel, Argentina
14 de Octubre de 2025
14 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

La Plaza San Martín de Gualjaina suma nuevos juegos infantiles

Durante la mañana de hoy martes, los niños de la Escuela 74 disfrutaron de los nuevos atractivos para los vecinos de la localidad.
Durante la mañana de hoy martes, los niños de la Escuela 74 de Gualjaina “inauguraron” los flamantes juegos infantiles.

 

Los nuevos módulos fueron instalados en un sector de la Plaza San Martín, integrándose a los ya tradicionalmente existentes en el lugar.
En la ocasión los alumnos de jardín de infantes y primer grado acompañados por la Vicedirectora del establecimiento Natalia Seitz, junto a docentes asistieron para disfrutar de los modernos juegos, generando una mañana bulliciosa, con notable alegría reflejada en sus rostros.

 


Desde el municipio se acompañó con la presencia del Intendente Marcelo Limarieri e integrantes de su equipo de gobierno, para que los pequeños sean en definitiva, quienes hicieran un corte simbólico de cintas, a manera de inauguración.

 


Al cántico de “Corte de Cinta”, los niños luego participaron activamente de cada uno de los juegos, para disfrutar finalmente de facturas y gaseosas que se sirvieron a cada uno de ellos, completando un momento de esparcimiento en la plaza.

 

SL

 

