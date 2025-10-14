13°
Martes 14 de Octubre de 2025
14 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

De jeans en desuso a mantas: Cáritas Esquel impulsa un taller de reciclaje textil con impacto social

El proyecto busca dar una nueva vida a la ropa donada y concientizar sobre la calidad de las donaciones. Las parroquia están recibiendo jeans y otras prendas en buenas condiciones.
Por Redacción Red43

Cáritas Prelatura Esquel está impulsando un taller de reciclaje textil con el objetivo de dar una nueva vida a la ropa en desuso y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la calidad de las donaciones.

 

Oriana Ferra, voluntaria de Cáritas Prelatura Esquel, presentó una manta confeccionada íntegramente con jeans reciclados por una de las participantes del taller en la Parroquia Sagrada Familia. "Es una manta que está confeccionada de jeans en desuso, lo que hicimos fue recortar cuadraditos de jeans y ella quería una manta para su hogar", explicó Ferra.

 

El taller surge como respuesta a un problema recurrente en las parroquias y capillas de Esquel y la zona: la gran cantidad de ropa donada, que a menudo no está en condiciones de ser utilizada.

 

"Lo que nosotros queremos empezar a concientizar es esto, cómo donas la ropa, la ropa que vos donas la volverías a usar vos, siempre queremos recalcar esto", enfatizó Ferra.

 

El proyecto de reciclaje con jeans, que por ahora está en fase inicial, busca rescatar el material para convertirlo en objetos útiles, como la manta producida por la participante. "La verdad que fue un proyecto y un taller muy hermoso", aseguró la delegada.

 

Desde Cáritas, solicitan a quienes deseen colaborar que la ropa esté en "buenas condiciones, que no esté sucia ni manchada".

 

Las donaciones de ropa pueden acercarse a las parroquias más cercanas al domicilio del donante. "Siempre hay alguien que los va a recibir", aseguró Ferra. En el caso específico de los jeans para el taller, se pueden recibir aunque no estén "muy rotos", ya que siempre se puede "rescatar algo" para cortar los cuadraditos.

