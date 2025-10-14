Continúa la búsqueda de Emiliano Evans, el joven chubutense desaparecido hace más de una semana

El joven, es estudiante universitario y vivía en El Bolsón. Hace poco más de una semana viajó a Bariloche para participar de una actividad académica, pero desde entonces no se sabe nada de él.

Según informaron desde la Subcomisaría 80° del barrio San Francisco III, Emiliano se alojaba en el albergue del Gimnasio Municipal III, del que se retiró caminando luego de que se le informara que no podía permanecer allí con su mascota. Desde ese momento, no volvió a ser visto en Bariloche.

Visto por última vez en Catriel

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el padre del joven aseguró que la Policía lo identificó en la localidad de Catriel, donde le tomaron los datos antes de que se emitiera la alerta nacional por su paradero. “Nos dijeron que estaba bien, pero desde entonces no supimos más nada. No tiene celular y sus compañeros no pueden contactarlo”, explicó con preocupación.

Estado anímico y búsqueda

Fuentes policiales señalaron que el padre de Emiliano había expresado preocupación por su estado anímico antes de la desaparición, algo que también advirtieron algunos de sus compañeros de estudio.

La Policía de Río Negro mantiene desplegados rastrillajes en distintos sectores de Bariloche y zonas cercanas, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, mientras se notificó la búsqueda a otras unidades del país y organismos internacionales.

Descripción y contacto

Emiliano Evans mide 1,78 metros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de ser visto por última vez, vestía jeans azules con cortes, buzo negro con cierre diagonal, campera negra, zapatillas beige marca Vans, remera tipo chomba azul eléctrico y llevaba una mochila negra.

Solicitan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique al Comando de Emergencias 911, al (294) 443-7616 (Subcomisaría 80°), o se acerque a la dependencia policial más cercana.

En tanto, la familia de Emiliano pide compartir su foto y mantener activa la búsqueda hasta tener noticias sobre él.

O.P.