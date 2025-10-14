13°
La Escuela N° 56 estrena un espacio tecnológico para el aprendizaje digital

El nuevo espacio en Dique Florentino Ameghino está equipado con Smart TV, impresora 3D, notebooks y sets de robótica. La iniciativa busca fortalecer las posibilidades pedagógicas e incorporar la ciencia al aula.
Como parte de la estrategia del Programa de Fortalecimiento Tecnológico a Instituciones Educativas, el Gobierno Provincial que encabeza el gobernador, Ignacio “Nacho” Torres, junto al acompañamiento de la empresa ALUAR S.A., realizó días atrás la entrega de una Sala de Tecnología Educativa a la Escuela N° 56 de Dique Florentino Ameghino. 

 

El nuevo espacio está equipado con un Smart TV; impresora 3D; notebook; UPS; tablet; sistema de sonido; parlante; cámara web y tablero eléctrico, con el objetivo de promover la enseñanza y el aprendizaje a través del uso de herramientas digitales.

 

Fortalecimiento del aprendizaje con nuevas tecnologías

 

Durante la jornada, participaron el director de Tecnología Educativa, Ricardo Pavéz, y la representante de ALUAR, María Eugenia Besson. Además, se entregaron 10 netbooks educativas y equipamiento de robótica y programación, compuesto por un robot Mblock, un kit Arduino y una placa Microbit, dispositivos que permitirán a los y las estudiantes incorporar conocimientos de robótica, electrónica y programación de manera práctica y lúdica.

 

Al respecto, Pavéz destacó que “la incorporación de este tipo de equipamiento no solo mejora la infraestructura tecnológica de las escuelas, sino que amplía las posibilidades pedagógicas de docentes y estudiantes, acercando la ciencia y la tecnología al aula de una forma innovadora y motivadora”.



