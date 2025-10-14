Encuentro TIC 2025: Innovación, alianzas y desarrollo para Chubut

La Cámara Madrynense de Empresas y Emprendedores de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CAMEETIC), en conjunto con la Universidad del Chubut (UDC), presentan el Encuentro TIC 2025, un espacio de vinculación estratégica que reunirá al sector empresarial, académico y estatal con el objetivo de transformar ideas en oportunidades para el crecimiento de la región.



El evento está diseñado para conectar empresas del sector TIC, organizaciones usuarias de tecnología, universidades y organismos públicos, generando un ecosistema de colaboración que impulse la innovación, fomente la creación de nuevos negocios, potencie emprendimientos regionales y abra nuevas oportunidades para profesionales formados en la provincia.



Durante las jornadas se promoverá la construcción de redes, la generación de alianzas, la concreción de acuerdos y el desarrollo de proyectos de digitalización con impacto directo en la comunidad.

El Encuentro contará con áreas de exhibición y networking, donde empresas e instituciones podrán presentar sus soluciones tecnológicas, compartir proyectos innovadores y consolidar su posicionamiento en el sector, generando contactos estratégicos con potenciales aliados, clientes y socios.



Fechas y sedes

Rawson: 15 de octubre, de 14 a 20 hs. – Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, Mitre 550

Esquel: 17 de octubre, de 14 a 20 hs. – Extensión Áulica UDC, Av. Holdich 960

La participación es libre y gratuita, abierta tanto al sector empresarial como al público en general.



Consultas: secretaria@cameetic.com.ar

