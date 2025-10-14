Tras un lunes primaveral, vuelve la lluvia y el viento

Después de un comienzo de semana primaveral, con sol, abrigo liviano y las primeras retamas floreciendo, la Comarca Andina amanece este martes con otro panorama: nubes densas, lluvias en aumento y ráfagas del oeste que podrían superar los 60 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias que abarca la tarde y la noche de este 14 de octubre. Se esperan precipitaciones acumuladas entre 20 y 30 mm, aunque podrían registrarse valores mayores en zonas puntuales.

Pronóstico

Mañana: cielo nublado con probabilidad de lluvias (40 – 70 %), temperatura cercana a los 9 °C y viento del oeste entre 32 y 41 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h .

Tarde: lluvias fuertes (70 – 100 %), máxima de 14 °C , viento sostenido del oeste con ráfagas de hasta 69 km/h .

Noche: persistencia de lluvias y descenso marcado de la temperatura, que bajará hasta los 3 °C.

Desde las primeras horas de la mañana se registra cielo cubierto, con temperaturas entre 5 y 9 grados y una sensación térmica apenas superior.

A pesar del cambio de tiempo, el paisaje comienza a teñirse de amarillo con las retamas floreciendo, recordando que la primavera, con toda su belleza, ya está en marcha.

