Comarca Andina, Argentina
Martes 14 de Octubre de 2025
14 de Octubre de 2025
Invitan a jornada de concientización sobre el cáncer de mama

El lunes 20 de octubre, habrá una jornada de concientización sobre el cáncer de mama con charlas informativas y la realización de un gran lazo humano.
La Municipalidad de El Hoyo invita a participar de una jornada especial de sensibilización sobre el cáncer de mama, que se llevará a cabo el lunes 20 de octubre a partir de las 10:30 hs, en el playón frente a la oficina de Turismo.

 

La actividad contará con una charla informativa a cargo del personal de la Comisaría de la Mujer, y estará acompañada por el TCST del Hospital Rural de El Hoyo, ofreciendo información sobre prevención, detección temprana y cuidados relacionados con esta enfermedad.

 

 

Como gesto simbólico de apoyo, proponen llevar una prenda rosa y sumarse a la formación de un gran lazo humano, mostrando el compromiso colectivo en la lucha contra el cáncer de mama.

 

 

 

