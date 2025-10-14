Octubre llegó con 100% de ocupación turística en Esquel y Trevelin

Fuerte movimiento turístico en Chubut durante el fin de semana largo: Entre el 10 y el 12 de octubre, la provincia registró altos niveles de ocupación en los principales destinos y un crecimiento destacado en el avistaje de ballenas en Península Valdés.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, destacó el importante movimiento turístico registrado entre el 10 y el 12 de octubre, en el marco de las políticas de promoción impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para posicionar a la provincia como uno de los principales destinos turísticos del país.

Alta ocupación en los principales destinos

El balance del fin de semana largo confirma la firme recuperación y crecimiento del turismo en Chubut, impulsado por una estrategia integral que combina promoción, inversión en infraestructura y articulación con municipios y prestadores de servicios turísticos.

Durante los tres días del fin de semana largo, los destinos turísticos de Chubut registraron altos niveles de ocupación.

En la zona cordillerana, Esquel y Trevelin alcanzaron un 100% de ocupación. Mientras que, en la región de la costa, Camarones alcanzó el 100%, el Dique Florentino Ameghino un 85%, Rawson un 80% y Puerto Madryn promedió un 72%, con picos del 97% en apart hoteles y 80% en hoteles tradicionales; y también se destacó Puerto Pirámides con un 70%. En la meseta, Gualjaina tuvo un 70%.

De esta manera, se continúa posicionando a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país para disfrutar la naturaleza, la fauna y los paisajes únicos del corazón de la Patagonia.

Avistaje de ballenas

El avistaje de ballenas en Península Valdés volvió a ser una de las actividades más elegidas del fin de semana, con un notable incremento en la cantidad de salidas y pasajeros respecto al mismo período del año anterior.

En total se concretaron 118 salidas entre viernes y domingo, se estima que el 76% de los visitantes a Península Valdés participaron de esta experiencia.

El viernes 10 se realizaron 43 salidas con 1.850 pasajeros, de los cuales 109 fueron extranjeros, mientras que el sábado 11 hubo 46 salidas con 1.981 pasajeros, incluyendo 139 turistas internacionales. Mientras que el domingo 12, fueron 29 salidas con 958 pasajeros, de los cuales 60 fueron extranjeros.

Más de 10 mil visitantes en Áreas Naturales Protegidas

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Chubut recibieron durante el fin de semana un total de 11.717 visitantes, sin contabilizar Punta Loma.

Entre las más concurridas se destacaron Península Valdés, con 6.285 visitantes, Punta Tombo con 3.444 y Punta Loma con 1.050. También se registró la visita de más de 400 personas en Cabo Dos Bahías, más de 300 en Piedra Parada, y más de 150 en Punta Marqués, que por primera vez incorporó registros de afluencia.

Principales atractivos

En la región cordillerana, el campo de Tulipanes Patagonia registró alrededor de 2.000 visitantes. Mientras que el Viejo Expreso Patagónico – La Trochita realizó dos salidas el sábado, con un total de 368 pasajeros, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos del oeste provincial.

En la región de la costa, se destaca la cantidad de visitas que recibió el Museo Paleontológico Egidio Feruglio: Con más de 1.200 visitantes durante los 3 días.

Por otro lado, el avistaje de Toninas desde Puerto Rawson registró un total de 250 pasajeros aproximadamente.

Gran conectividad aérea

Los vuelos a los aeropuertos de la provincia también fueron otra actividad destacada durante el fin de semana largo. En Puerto Madryn, el aeropuerto registró un 95% de ocupación, en Trelew la ocupación aérea fue de 90%, mientras que tanto Comodoro Rivadavia como Esquel registraron un 80%.