Viernes 03 de Octubre de 2025
03 de Octubre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Murió Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Falleció Vera Jarach, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien dedicó su vida a la defensa de los Derechos Humanos tras la desaparición de su hija Franca durante la dictadura.
Por Redacción Red43

Falleció Vera Jarach, integrante de la Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. La noticia fue confirmada por la presidenta de la agrupación, Taty Almeida.

 

Jarach llegó a Argentina tras escapar del fascismo en Italia y, durante la dictadura cívico-militar argentina, sufrió la desaparición de su hija Franca, hecho que la impulsó a comprometerse con la defensa de los Derechos Humanos.

 

 

A lo largo de su vida, Jarach participó activamente en la búsqueda de verdad y justicia por los desaparecidos y en la promoción de políticas de memoria, tanto desde la organización de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora como desde la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

 

En un emotivo comunicado, las Madres escribieron:

 

"Vera querida, compañera inteligente, culta, alegre tantas veces y en silencio algunas otras, porque en tu ánimo giraba la pregunta que nunca debió existir: ¿por qué? Vera hermana, eres parte nuestra y estarás en cada paso nuestro y de quienes nos sigan. La sonrisa de Franca será siendo la bandera de innumerables jóvenes. Te queremos".

 

 

 

O.P.

 

