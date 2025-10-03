Murió Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Falleció Vera Jarach, integrante de la Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. La noticia fue confirmada por la presidenta de la agrupación, Taty Almeida.

Jarach llegó a Argentina tras escapar del fascismo en Italia y, durante la dictadura cívico-militar argentina, sufrió la desaparición de su hija Franca, hecho que la impulsó a comprometerse con la defensa de los Derechos Humanos.

A lo largo de su vida, Jarach participó activamente en la búsqueda de verdad y justicia por los desaparecidos y en la promoción de políticas de memoria, tanto desde la organización de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora como desde la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

En un emotivo comunicado, las Madres escribieron:

"Vera querida, compañera inteligente, culta, alegre tantas veces y en silencio algunas otras, porque en tu ánimo giraba la pregunta que nunca debió existir: ¿por qué? Vera hermana, eres parte nuestra y estarás en cada paso nuestro y de quienes nos sigan. La sonrisa de Franca será siendo la bandera de innumerables jóvenes. Te queremos".

