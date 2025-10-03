Espert admitió recibir fondos de empresa vinculada a Fred Machado

El candidato a diputado por La Libertad Avanza, José Luis Espert, reconoció haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de una empresa vinculada a Antonio “Fred” Machado, actualmente investigado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Espert aclaró que los pagos no fueron destinados a su campaña electoral ni a funciones públicas, sino que correspondieron a su actividad privada como consultor económico. Según explicó en un video difundido en su cuenta de X, la operación se realizó mediante una transferencia bancaria desde Estados Unidos, declarada en Argentina y con el objetivo de mantener la transparencia del proceso.

"Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Puede haber pecado de ingenuo pero delincuente jamás", sostuvo el economista. Además, indicó que su vínculo con la compañía de Machado comenzó en enero de 2020, cuando firmó un contrato para prestar servicios de consultoría económica.

La transferencia quedó registrada en una planilla del Bank of America, incorporada a una investigación judicial en Texas, lo que confirma la existencia del depósito y contradice la afirmación de Espert de que se trataba de un simple registro contable.

Espert relató que en abril de 2021 se enteró por los medios de un pedido de captura internacional contra Machado y aseguró que no había tenido conocimiento previo de las actividades ilícitas por las que hoy es investigado.

Tras la publicación del video, el presidente Javier Javier Milei respaldó públicamente a Espert, calificando las críticas como una operación política y remarcando que la transferencia formaba parte de un trabajo privado y legal.

