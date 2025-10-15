Torres respalda a Lousteau y Randazzo en el cierre de campaña

Este miércoles desde las 16 horas, los gobernadores de Provincias Unidas estarán en el cierre de campaña en la Ciudad de Buenos Aires, en respaldo a los candidatos Martín Lousteau y Florencio Randazzo.

El acto se realizará en la sede de Obras Sanitarias y serán oradores los mandatarios de ese espacio, además de los propios candidatos.

Asistirán los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut), que insistirán en la necesidad de fortalecer la alternativa federal para romper la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo.

La primera candidata a senadora por la Ciudad, Graciela Ocaña, y el candidato a diputado de Córdoba Juan Schiaretti, estarán también presentes.

SL