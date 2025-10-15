11°
Miércoles 15 de Octubre de 2025
Chubut
15 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Torres respalda a Lousteau y Randazzo en el cierre de campaña

Hoy en Obras Sanitarias estará presente junto a los gobernadores de Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este miércoles desde las 16 horas, los gobernadores de Provincias Unidas estarán en el cierre de campaña en la Ciudad de Buenos Aires, en respaldo a los candidatos Martín Lousteau y Florencio Randazzo.

 

El acto se realizará en la sede de Obras Sanitarias y serán oradores los mandatarios de ese espacio, además de los propios candidatos.

 

Asistirán los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut), que insistirán en la necesidad de fortalecer la alternativa federal para romper la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo.

 

La primera candidata a senadora por la Ciudad, Graciela Ocaña, y el candidato a diputado de Córdoba Juan Schiaretti, estarán también presentes.

 

SL

 

