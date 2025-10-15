Sánchez Albornoz cuestiona el proyecto de ordenanza de bicicletas

La concejal Silvana Sánchez Albornoz se refirió al proyecto de ordenanza que busca ordenar el transporte de bicicletas.

"Nosotros estamos de acuerdo, creemos que hay una necesidad de regular el tránsito en general y de que haya más educación vial. En lo que sí estamos enfáticamente en contra son 2 cuestiones que trae esta ordenanza", comentó Sánchez Albornoz.

La ordenanza, detalla la concejal, traslada la normativa nacional, pero agrega una sanción: el secuestro de las bicicletas de aquellas personas que incumplan la normativa. Sánchez Albornoz sostiene que la ordenanza no determina con exactitud bajo qué incumplimientos se va a proceder al secuestro y es eso, precisamente, lo que se rechaza desde su espacio: "No creemos que sea una sanción razonable ni apropiada, sino que nosotros partimos de la base de que las sanciones tienen que ser educativas, más en materia de tránsito. Creemos que es una sanción muy extrema".

Sánchez Albornoz reconoce que el uso de este medio de transporte alternativo es cada vez más elegido por los esquelenses en medio de tantos aumentos. "Creemos que una sanción tan fuerte como un secuestro en definitiva va a perjudicar a esta clase que es una clase ya vulnerada y por eso nosotros rechazamos esa parte del proyecto", sostuvo. En este sentido, remarcó la importancia de la educación vial para evitar el incumplimiento de la normativa: "Creo que la educación vial tiene que ser para todos y todas, y de manera permanente, que se vaya renovando".

Además, la concejal se refirió a otras sanciones que desde su lugar en el Concejo Deliberante se vienen cuestionando: "Hay otro tipo de sanciones, no sólo las multas pecuniarias, que nosotros venimos planteando en este Concejo Deliberante. Por ejemplo, para las alcoholemias, la sanción del trabajo comunitario". Y, en el marco de las sanciones por el incumplimiento de la normativa en el uso de bicicletas, Sánchez Albornoz plantea la posibilidad de la realización de cursos que eduquen al infractor.

Por otro lado, la referente del PJ, rechazó la técnica legislativa que usó el intendente en este proyecto: "Lo que está haciendo es duplicar normativas. Nosotros ya tenemos ordenanzas que adhieren a la Ley Nacional de Tránsito, entonces, copiando y pegando esas mismas normas en una ordenanza nueva va a provocar que tengamos duplicidad de ordenanzas. Creemos que es más sano legislativamente simplemente adherir a la Disposición 480/2020 y acompañarla con una fuerte campaña de educación vial en nuestra ciudad: esa es nuestra propuesta":

Finalmente, la concejal detalló todas las acciones que vienen realizando con respecto al tema de educación vial. Entre ellos, destacó el trabajo con los jóvenes estudiantes que construyen su propio material. Si bien reconoció que se está trabajando al respecto, advirtió que las intervenciones se están realizando en horarios pico donde la gente no tiene tiempo para la "reflexión": "Hay que ser más operativo pero buscar otros horarios".

R.G.